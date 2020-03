Cristiano Ronaldo estreia luxuosa casa do Funchal

Cristiano Ronaldo continua de visita ao Funchal, para acompanhar de perto a evolução do estado de saúde da mãe, Dolores Aveiro, que há uma semana sofreu um AVC e que foi agora transferida para o Hospital Particular da Madeira.E até ao final da estadia está a desfrutar dos luxos da casa que comprou recentemente no Funchal. Trata-se de um prédio de sete andares em que residem também a mãe e o irmão Hugo. Cristiano Ronaldo ocupa os dois últimos pisos, onde está situada a luxuosa piscina.Esta terça-feira, Georgina Rodríguez mostrou que a família já começou a desfrutar dos luxos da casa nova e partilhou uma fotografia em que está a apanhar sol, enquanto Cristianinho, de nove anos, contempla o mar de calções de banho.Com a família já toda reunida no Funchal, Ronaldo aproveitou o dia desta terça-feira para visitar o Jardim Botânico com Gio e as crianças, sempre acompanhado de perto por seguranças.Com Itália isolada devido ao coronavírus, o jogador da Juventus, de 35 anos, foge, assim, do pânico que se vive naquele país e refugia-se temporariamente na Madeira, ainda não sendo certo quando irá regressar a Turim.Uma semana depois de ter sofrido um AVC, Dolores Aveiro, de 65 anos, que estava internada no Hospital dr. Nélio Mendonça, foi transferida ao fim do dia de segunda-feira para o Hospital Particular do Funchal, inaugurado no ano passado.Apesar de apresentar grandes melhorias, de acordo com a família, a matriarca do clã Aveiro vai continuar a sua reabilitação monitorizada 24 horas por dia, por questões de segurança.Nesta fase difícil, Dolores tem contado com o apoio incondicional de toda a família, nomeadamente dos filhos, unidos pela sua saúde.