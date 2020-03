Cristiano Ronaldo evita desperdício de comida no hotel CR7

, tomou uma medida contra esse problema.

"o conceito tem crescido em Portugal e são cada vez mais pessoas a salvar refeições. Os utilizadores da aplicação Too Good To Go podem agora comprar Magic Boxes deste hotel de 4 estrelas. Nestas Magic Boxes, o utilizador Too Good To Go vai encontrar excedentes alimentares do buffet de pequeno-almoço do hotel, que podem ser levantados na recepção do Hotel Pestana CR7 Lisboa, seguindo a dinâmica de qualquer outra compra dos estabelecimentos disponíveis na aplicação".



Até ao final deste ano, a aplicação 'Too Good To Go' pretende chegar a mais cadeias e hotéis nacionais e internacionais, para combater o desperdício alimentar, o que pode representar um aumento da eficiência e do lucro destas cadeias e contribuir para uma redução significativa da pegada ambiental de qualquer operação.



Recorde-se que, além do hotel de Cristiano Ronaldo, em Lisboa, o craque também investiu em





Cristiano Ronaldo mostra-se preocupado com o desperdício alimentar e o seu hotel, o Pestana CR7 Lisboa, tomou uma medida contra esse problema. A medida estabelece que o hotel se junte a uma aplicação que tem atuado contra o desperdício alimentar. Os excedentes do pequeno almoço da unidade hoteleira do internacional português, situado no centro de Lisboa, podem ser comprados a preços acessíveis, evitando, dessa forma, que vão para o lixo, através da aplicação online chamada 'Too Good to Go'.