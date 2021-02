Cristiano Ronaldo fatura 7 milhões por semana no instagram Jogadores arrecadam quantias avultadas ao publicitarem marcas através das redes sociais. Neymar e Messi completam o top 3.

Cristiano Ronaldo fatura 7 milhões por semana no instagram

01:30

André Filipe Oliveira

A popularidade nas redes sociais é sinónimo de fortuna, em especial para aqueles que ganham a vida nos relvados. Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. e Lionel Messi são os reis da parada com ganhos anuais na ordem dos milhões de euros. A liderar a tabela de lucros obtidos através do Instagram, verificada pela Aphrodite, está o jogador português, que, à semana, soma mais de sete milhões de euros (cerca de 370 milhões de euros por ano ao publicitar marcas). O segundo posto é ocupado pelo astro brasileiro ao serviço do Paris Saint-Germain, Neymar, com ganhos superiores a 211 milhões de euros por ano. O eterno rival de CR7, Lionel Messi, surge no terceiro lugar com lucros a rondar os quase 150 milhões de euros/ano.



Na famosa tabela de milionários digitais surgem Marcelo (54 milhões de euros), Kylian Mbappe (53,6 milhões de euros), Zlatan Ibrahimovic (53,6 milhões de euros), e Ronaldinho (47,4 milhões de euros) – já afastado dos relvados mas que continua a lucrar, revelando ganhos avultados. Um ‘part-time’ milionário para craques que faturam em todas as frentes.

