Cristiano Ronaldo fez 38 anos. Veja as mensagens de parabéns

Parabéns filho, que tenhas um dia muito feliz e que contes muitos com saúde e amor. Beijinhos

É dia de festa para Cristiano Ronaldo! O jogador de futebol celebrou 38 anos e as mensagens de parabéns multiplicaram-se nas redes sociais.Dolores Aveiro fez questão de marcar a data nas redes sociais, com uma fotografia em que aparece ao lado do filho., escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo.

Aliás, Dolores Aveiro será o único membro da família a juntar-se a Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e aos cinco filhos, em Riade, na Arábia Saudita, para celebrar o aniversário do jogador.



No entanto, a matriarca da família Aveiro não foi a primeira a desejar publicamente os parabéns ao jogador de futebol. Elma Aveiro que fez questão de deixar uma mensagem ao irmão logo após a meia-noite. "Hoje o rei faz anos. Não consigo definir em palavras o amor que sinto por ti, a admiração, o respeito e principalmente gratidão, foste das melhores pessoas que conheci neste Mundo e digo não só por seres do meu sangue, é mesmo difícil conhecer alguém como tu", começou por escrever. "Mais um ano que se repita por muitos e muitos anos, porque a vida é o mundo não tem brilho sem ti …desfruta muito meu mano querido, te amo muito", terminou.







Também Kátia Aveiro não deixou de parabenizar Cristiano Ronaldo nas redes sociais, onde partilhou um vídeo com fotos antigas do jogador. "Nada do que vivemos está aqui nestas fotos, isto são só registros são só momentos, diante de tanta história…Dividimos alegrias e tristezas, vitórias e perdas que nos marcaram para sempre. Meu irmão, hoje completas mais uma volta ao sol, ao longo da tua caminhada sabes o que sempre te desejei e desejo", começou por dizer. "Desejo-te sabedoria, saúde e que sigas sendo sempre esse ser humano de luz abençoado e filho de Deus, és a luz dos olhos dele, és a luz nos olhos de tanta gente, és um abençoado e nós uns privilegiados de te ter nas nossas vidas. Quem diria que aquele menino magrinho, traquina que me atentava se tornaria este homem, amigo, pai, filho, irmão, companheiro, profissional e o vencedor que é hoje…me ensinaste tanto e eu na altura ainda não entendia, mas hoje entendo, e só nós sabemos, tanta coisa", terminou.