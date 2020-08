Cristiano Ronaldo faz corte radical

01:30

André Filipe Oliveira

Antes de voltar aos relvados - a Juventus recebe esta sexta-feira, às 20h00, o Lyon, num jogo a contar para a Liga dos Campeões -, Cristiano Ronaldo partilhou uma foto com os filhos mais novos em que mostra um corte de cabelo radical, despedindo-se assim dos caracóis que tanto fizeram suspirar as fãs nos últimos meses.Recorde-se que o jogador português terminou, recentemente, as suas férias a bordo de um iate de luxo na Riviera italiana devido ao mau tempo e já regressou à cidade de Turim com a namorada e os filhos.Georgina Rodríguez mantém-se tranquila em relação à exposição de fotografias mais íntimas. A modelo dividiu opiniões ao mostrar novamente o ‘bumbum’. "É isto ser mulher?", questionou fã.