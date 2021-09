Cristiano Ronaldo faz desabafo: "Já não tenho pai e não quero perder a minha mãe"

"Quando foi chamado à Seleção e foi ao Europeu [em 2004] até desmaiei no Estádio da Luz. Depois disse para não ver mais os jogos lá. Vi em casa. Desmaiei e parti os dentes da frente", contou.



já tinha partilhado, em junho, na iniciativa 'Olhar de Mãe', transmitida no 'Dois às 10', da TVI, quepor já se ter sentido mal devido às emoções.Agora, o jornalista britânico Piers Morgan, em entrevista ao 'Daily Mail', confidenciou algumas conversas que teve com o craque português nas quais este lhe confirmou que proibiu a mãe de ver jogo importantes no estádio., começou por partilhar.O jornalista contou, ainda, que Cristiano Ronaldo tomou esta decisão pelo bem de Dolores Aveiro.Piers Morgan confidenciou, ainda, ao 'Daily Mail' que o namorado de Georgina Rodríguez não esquece os esforços que a mãe fez durante a sua adolescência. "Nas conversas entre Piers Morgan e Cristiano Ronaldo, o jogador do Manchester United partilhou que ser famoso é "enfadonho".O filho de Dolores Aveiro acabou por relatar que está privado de fazer várias coisas no seu dia-a-dia., lamentou.