Cristiano Ronaldo faz disparar rumores de noivado com foto suspeita

De férias em Portugal,levantou suspeitas de que pediu oficialmenteem casamento.Os rumores começaram depois de a espanhola ter publicado uma fotografia em que surge abraçada ao futebolista e com a seguinte legenda em letras maiúsculas: "SIM", acompanhada por um emoji de uma rosa vermelha.De pronto, vários fãs questionaram Gio se recebeu o tão esperado pedido de casamento.Até uma amiga da próxima da modelo não resistiu a perguntar:Outro detalhe que não passou despercebido aos fãs foi o facto de Georgina não mostrar, na imagem, a mão em que se poderia ver o anel de noivado.Cristiano publicou a mesma fotografia que Georgina, mas apenas com a legenda: "Meu amor".Recorde-se que o jogador já assumiu que casar com a espanhola faz parte dos seus planos.O casal, que tem uma filha em comum, Alana Martina, também revelou a vontade de aumentar a família. Recentemente, surgiram, inclusivamente rumores de que Gio poderia estar novamente grávida.