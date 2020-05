Cristiano Ronaldo fecha loja no Algarve e constrói mansão em Cascais

Roupas CR7 apenas no Funchal

Das três lojas CR7, apenas a do Funchal continua aberta e é gerida pela irmã mais velha de Ronaldo, Elma. A loja do Parque das Nações, em Lisboa, foi encerrada no ano em que a família decidiu investir no Algarve, 2010. No entanto, menos de 10 anos depois, o negócio deixou de fazer sentido.



Família unida em Turim

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e os quatro filhos, Cristianinho, Alana, Eva e Mateo desfrutaram do tempo ao máximo em família nos últimos dois meses, principalmente durante o tempo que passaram em quarentena na Madeira.



No primeiro mês, rodearam-se de todo o luxo e conforto no novo apartamento de CR7 no centro do Funchal e, nas últimas semanas, estiveram numa moradia com um vasto espaço exterior, junto à praia, no Caniçal, na zona este da ilha.



Agora, já em Turim, a família continua unida, em casa, enquanto CR7 não regressa aos treinos na Juventus.



Cristiano Ronaldo continua empenhado em investir no ramo imobiliário. Depois de no ano passado ter comprado o apartamento mais caro do País, em plena Avenida da Liberdade, por 7,5 milhões de euros, adquiriu um terreno na Quinta da Marinha, em Cascais, por cerca de 8 milhões. As obras para a construção da mansão, localizada no condomínio exclusivo, já arrancaram, como testemunhou oO terreno, com cerca de dez mil metros quadrados permite que o craque da Juventus e a família se possam instalar com todas as comodidades e conforto, mantendo-se em segurança, com privacidade e longe de olhares indiscretos.No entanto, de acordo com o que o CM apurou junto de uma fonte próxima de Cristiano Ronaldo, esta nova moradia de luxo trata-se apenas de mais um "negócio". "É um investimento, e não uma casa onde ele esteja a pensar viver definitivamente quando deixar de jogar".Em março, quando chegou à Madeira vindo de Turim, Itália, para passar a quarentena com os quatro filhos e Georgina Rodríguez, CR7 também estreou outro imóvel. Trata-se de um luxuoso prédio de sete andares que já tinha adquirido, onde moram a mãe, Dolores, e o irmão, Hugo. Ronaldo ficou com os dois últimos andares, que dão acesso à luxuosa piscina exterior do edifício no Funchal.No entanto, nem tudo corre bem nos negócios onde o craque investe. Ronaldo viu-se obrigado a fechar a mítica loja de roupa CR7 na Marina de Vilamoura. De acordo com a ‘TV Guia’, as "fracas vendas" ditaram o fracasso do negócio e o espaço acabou por ser vendido no final do ano passado por cerca de um milhão de euros, e está agora para arrendar. Segundo a revista, havia muitas pessoas que paravam para "tirar fotos" mas não compravam.