Cristiano Ronaldo ganhou mais de 44 milhões de euros com o Instagram

Em 12 meses, de acordo com o estudo feito pelo site Buzz Bingo, foram necessários apenas 43 posts para se chegar a essa quantia, superior àquilo que auferia na Juventus, cerca de 30 milhões de euros (o valor foi entretanto ajustado devido à pandemia da Covid-19).No segundo lugar da lista encontra-se o eterno rival de CR7, Lionel Messi, com um lucro de 26,8 milhões de euros. A completar o top 3 dos ‘reis do Instagram’ está a modelo Kendall Jenner, com 22,6 milhões.De resto, a família Kardashian está presente em peso na lista das figuras públicas mais apetecíveis para as marcas. Kylie Jenner ficou em 4ª lugar com 17,2 milhões de lucro e, em sétimo, surge Kim Kardashian.No ano passado, Cristiano Ronaldo já tinha liderado a lista das personalidades que mais faturam com o Instagram. No entanto, no último ano, o craque português conseguiu aumentar a quantia em 2,2 milhões.