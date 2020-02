Cristiano Ronaldo garante 100 mil euros por mês a Georgina

De uma loja de roupa para a ribalta. Desde que começou o romance com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez mudou drasticamente o seu estilo de vida.Além de desfrutar de todos os luxos de uma vida a dois com o internacional português, a modelo espanhola também recebe uma ‘mesada’ do craque. Segundo o canal espanhol Telecinco, que investigou os rendimentos de Georgina, o craque da Juventus dá todos os meses uma quantia generosa à namorada, que oscila entre os 50 e os 100 mil euros "para os seus gastos pessoais e cuidados com os filhos".Além disso, a espanhola, que ganha cada vez mais destaque na indústria da moda, ainda recebe cerca de oito mil euros por cada foto publicada no Instagram alusiva a marcas.As entrevistas que concede também são uma fonte de rendimentos para a namorada do craque, que cobra 100 mil euros por cada vez que fala sobre a sua vida privada.Contas feitas, Gio vê as suas finanças aumentarem, o que lhe permite desfrutar de todos os luxos. Recentemente, ofereceu um jipe a CR7 no valor de mais de 200 mil euros.Cristiano Ronaldo e Georgina estiveram em Lisboa para comemorar o aniversário do filho mais novo de Katia Aveiro, Dinis. CR7 juntou-se à família e mostrou-se rendido à filha mais nova de Katia, que se tornou o centro das atenções. A pequena Valentina conquistou a atenção dos tios que não resistiram aos seus encantos.Com uma relação cada vez mais sólida com Georgina, Cristiano Ronaldo já pensa em casamento e, recentemente, deu um passo que confirma a seriedade da relação, ao incluir a espanhola no seu testamento.Foi em agosto do ano passado que o craque se reuniu com os advogados no seu hotel em Lisboa para validar essa vontade perante a lei. No entanto, em caso de uma morte prematura, continua a ser a mãe a pessoa responsável por gerir a fortuna do jogador da Juventus, avaliada em mais de 300 milhões de euros.Herdeiros são também os quatro filhos do futebolista: Cristianinho, de nove anos, Eva e Mateo e Alana, de dois.