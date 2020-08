Cristiano Ronaldo goza férias de luxo em família para decidir futuro

Com o fim da época da Juventus e após o seu clube ter sido eliminado da Liga dos Campeões, Ronaldo decidiu desfrutar de umas miniférias em família, com os quatro filhos e namorada, a bordo o seu iate de luxo em Portofino, na costa de Itália.





Nas redes sociais, CR7 e Gio partilharam alguns detalhes dos dias de descontração em que o craque concilia a companhia da família com a tranquilidade das suas merecidas férias. Deitado numa espreguiçadeira a apanhar sol ao lado da namorada, o jogador mostra que aproveita para repor energias antes de regressar aos relvados e não conseguiu passar despercebido aos paparazzi.

“Que este curto período de férias nos permita tomar as melhores decisões para o futuro e voltar mais fortes e mais comprometidos do que nunca”, escreveu o craque num texto que partilhou na sua conta de Instagram, no início das suas férias, numa altura em que o seu futuro profissional está por definir e o jogador terá de tomar decisões. Recorde-se que Cristiano Ronaldo pondera a saída da Juventus para o Paris SG.