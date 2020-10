Cristiano Ronaldo infetado com Covid-19 Internacional português de 35 anos falha jogo da Seleção contra a Suécia.

Cristiano Ronaldo

13 out 2020 • 15:07

Cristiano Ronaldo está infectado com Covid-19. O internacional português de 35 anos testou positivo para a doença e vai falhar o jogo desta quarta-feira da equipa portuguesa contra a Suécia, a contar para a fase de grypos da Liga das Nações de futebol.



Recorde-se que a Seleção tinha uma sessão de treino agendado para as 11h00 desta manhã, que acabou por adiar para as 17h00. A conferência de Fernando Santos e um jogador também foi adiada e passou para as 19h00, na Cidade do Futebol.

