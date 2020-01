Cristiano Ronaldo injeta milhões de euros em Madrid

Trocou Madrid por Turim, em 2018 mas, cada vez mais, Cristiano Ronaldo assume que o seu futuro passa por regressar à capital espanhola. E os recentes investimentos do craque no país vizinho mostram que já fez as pazes com Espanha e está pronto para dar uma nova oportunidade à vida em Madrid. Só no último ano, o jogador injetou cerca de 40 milhões de euros em dois negócios [15 milhões num hotel e 25 milhões numa clínica de implantes capilares], o que demonstra bem a vontade de manter a ligação ao país.Numa entrevista ao ‘El Pais’, Ronaldo revelou isso mesmo e explicou que Georgina Rodríguez também o empurra cada vez mais para um regresso a Espanha. "A minha família é daqui, nasceram aqui, estive nove anos nesta cidade. Muitos momentos que vivi aqui não podem ser apagados. Fui para a Juve e se quisesse dizia: Olha, vamos abrir a clínica noutra cidade. Mas não. Continuei com o que planeámos porque Madrid deu-me muito. Como vou esquecer?", justificou CR7, que tem uma fortuna calculada em 439 milhões de euros.Se há uns anos Ronaldo dizia que se imaginava a viver nos EUA, agora o craque planeia passar mais tempo entre Madrid e Lisboa, onde comprou o apartamento mais caro de Portugal, por 72 milhões de euros.O primeiro sinal de que Cristiano Ronaldo não queria cortar a ligação a Madrid foi o facto de nunca ter pretendido desfazer-se da mansão de luxo onde vivia, em La Finca.Mesmo depois de abandonar a cidade, o craque continuou a ir pontualmente à moradia, onde viveu os primeiros anos de romance com Georgina Rodríguez. A mãe do jogador, Dolores Aveiro, também mantém a casa, contígua à do craque, onde viveu quase uma década para apoiar o jogador na educação dos filhos. Com a mudança de CR7 para a Juventus, a mãe do futebolista regressou à Madeira.