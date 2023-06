Cristiano Ronaldo investe 10 milhões de euros no negócio da água

Cristiano Ronaldo

Foto: Direitos Reservados

01:30

Miguel Azevedo

Toda a gente ainda se recordará da célebre e polémica conferência de imprensa no Europeu de Futebol, em 2021, quando Cristiano Ronaldo afastou duas garrafas de Coca-Cola da mesa e mandou beber água. Se esse gesto já trazia ‘água no bico’ ou se já fazia parte de uma estratégia de negócio não se sabe, a verdade é que o internacional português acaba de lançar-se agora no mercado das águas minerais com a marca Ursu.Saiba mais no Correio da Manhã