Cristiano Ronaldo investe em nova 'bomba' de oito milhões

Craque aumenta a sua frota de luxo com novo modelo exclusivo da Bugatti.

Bugatti Centodieci pode atingir os 380 km/h

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Há muito que a paixão por carros de alta cilindrada move Cristiano Ronaldo. Com uma frota avaliada em milhões de euros, o craque prepara-se para abrir os cordões à bolsa e dar as boas-vindas a uma nova bomba.Trata-se de um modelo exclusivo da marca Bugatti que cumpre todos os gostos e caprichos do jogador. A edição limitada, Centodieci, que custa 8 milhões de euros, terá apenas dez exemplares, sendo que a marca escolheu Ronaldo para ser um dos donos. Apesar da ânsia em estar ao volante, CR7 terá de esperar por 2022 até receber o seu novo carro, que pode atingir os 380 km/h.Esta quinta-feira, Ronaldo foi ainda notícia por ser a primeira personalidade a atingir os 500 milhões de seguidores nas redes sociais.