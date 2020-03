03 mar 2020 • 16:12

Cristiano Ronaldo aterrou cerca das 16h10 desta terça-feira, 3 de março, no Aeroporto do Funchal, na Madeira, ao lado da namorada Georgina Rodriguez e o filho Cristianinho.O craque e a família estavam em Turim, Itália, mas viajaram assim que possível à terra-natal do craque para visitar Dolores Aveiro, que sofreu um AVC durante a madrugada.A matriarca do clã Aveiro encontra-se internada no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Foi já submetida a uma intervenção cirúrgica para desobstrução da artéria entupida.O internacional português está a dirigir-se neste momento à unidade hospitalar onde a mãe está internada.