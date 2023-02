Cristiano Ronaldo já se mudou para a casa que comprou na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Casemiro, Harry, Varane

15 fev 2023 • 12:24

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já se mudaram para a nova casa na Arábia Saudita. O tema foi comentado no programa 'Manhã CM' da CMTV, esta quarta-feira, pelo comentador Léo Caeiro.



"Ele já está na casa dele. Mudou-se no dia 1 de fevereiro para essa casa. Ia ficar no hotel até dia 31 de janeiro, e mudou-se dia 1 de fevereiro para a casa que tem em Riade. De certeza absoluta que a Dona Dolores vai lá ficar", disse Léo Caeiro.

"Posso dizer que a Dona Dolores chegou hoje à Arábia e vai estar com os netos. Chegou hoje, vai-se encontrar com os netos. Depois da especulação de que não teve no aniversário de Cristiano Ronaldo, chegou hoje à Arábia", afirmou Léo Caeiro, que contou ainda que Dolores Aveiro viajou para a Arábia Saudita para estar com os netos.