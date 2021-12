Cristiano Ronaldo leiloa camisola autografada Craque doou equipamento autografado para leilão que visa apoiar vítimas do vulcão de La Palma.

Foto: Direitos Reservados

01:30

Cristiano Ronaldo voltou a mostrar o seu lado mais bondoso e solidário ao doar uma camisola autografada da Seleção Nacional Portuguesa com uma mensagem de força para as vítimas do vulcão de La Palma, que deixou um rasto de destruição na ilha espanhola. “Nem mesmo a força de um vulcão vai acabar com La Palma. Todo o meu apoio à bela ilha”, escreveu o internacional na camisa doada. O equipamento irá agora integrar um leilão solidário de Natal que visa apoiar as milhares de pessoas afetadas pelo vulcão.



O leilão será realizado no dia 24 de dezembro e o valor das licitações angariadas será canalizado para a conta de apoio que visa ajudar todas as vítimas da catástrofe a refazerem as suas casas. Este é mais um gesto de CR7, que se associa a diversas causas de apoio a desfavorecidos.

