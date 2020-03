Cristiano Ronaldo mostra como os filhos desinfetam as mãos

A carregar o vídeo ...

CR7 mostra como os filhos desinfetam as mãos

continua na ilha da Madeira, onde cumpre a quarentena, devido à pandemia do Covid-19.O jogador está no novo prédio de luxo que comprou há cerca de um ano no Funchal, acompanhados pelos filhos e pela namorada, Georgina Rodríguez.No vídeo, é possível ver o jogador a colocar desinfetante nas mãos de Mateo, Eva e Alana, que prontamente esfregam as mãos."Há que desinfetar e esfregar bem", diz o jogador e a namorada.Na última sexta-feira, o jogador recebeu também uma excelente notícia, uma vez que a mãe, Dolores, que estava internada, regressou a casa . A matriarca do clã Aveiro está no mesmo prédio que o jogador, junto ao mar, no Funchal. A família está finalmente reunida.