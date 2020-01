Cristiano Ronaldo mostra como passa os serões em família

voltou a partilhar um momento onde surge divertido em família no conforto do lar.No vídeo que publicou através das redes sociais, o craque da Juventus surge animado, a ouvir música, na companhia do filho mais velho, Cristianinho, e da namorada, Georgina Rodríguez,O jogo consiste em manter o equilíbrio de todas as peças sem desfazer a torre que se vai construindo ao longo do tempo.O jogador e o filho surgem a competir entre si, quando Gio participa no final e acaba por deixar a torre de peças se destruir., escreveu Ronaldo nas redes sociais, na legenda do vídeo, onde juntou também o seu conhecido gritoCristiano Ronaldo e Georgina continuam a não resistir a partilhar os momentos felizes passados em família. Recentemente, a companheira do internacional português celebrou 26 anos e o momento especial foi celebrado com uma festa junto dos filhos : Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo, e a filha em comum com CR7, Alana Martina.