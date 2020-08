Cristiano Ronaldo mostra momento descontraído com os filhos

Cristiano Ronaldo voltou a mostrar-se junto dos filhos durante um momento ternurento.O craque da Juventus partilhou uma nova imagem com as crianças que fez as 'delícias' dos milhões de seguidores.Na fotografia, surge com os gémeos Mateo e Eva e a mais nova da família, Alana Martina., escreveu o jogador na legenda do retrato em família., não hesitou Georgina em reagir nos comentários da publicação.Enquanto Ronaldo se continua a mostrar um pai 'babado', a companheira concilia o papel de mãe com alguns momentos sensuais que também não resiste em partilhar.Recentemente, a modelo espanhola