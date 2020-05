Cristiano Ronaldo mostra momentos de cumplicidade com os filhos no regresso a Itália

Jogador aproveita ao máximo o tempo com as crianças da família: "O melhor amor"

Cristiano Ronaldo, Cristianinho, Mateo, Eva, Alana

19:08

Dois dias após o regresso a Itália, onde irá permanecer ao longo das próximas semanas, Cristiano Ronaldo está a matar saudades da sua mansão em Turim, da qual esteve ausente ao longo de dois meses.A cumprir os 14 dias de isolamento social antes de retomar os trabalhos ao serviço da Juventus, CR7 aproveita ao máximo os momentos de ternura com os quatro filhos, Cristianinho, Mateo, Eva e Alana Martina.Rendido à cumplicidade com as crianças, o atleta fez questão e partilhar a sua felicidade com os fãs.Com o seu regresso a Itália por motivos profissionais, Ronaldo faz questão de redobrar as medidas de proteção com toda a família uma vez que se mantém um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19.