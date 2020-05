Cristiano Ronaldo mostra os encantos da ilha da Madeira ao filho mais velho

No Funchal desde o dia 9 de março, Cristiano Ronaldo tem aproveitado o tempo ao máximo para desfrutar da família neste afastamento forçado dos relvados devido ao surto de coronavírus.Esta manhã, o craque português publicou uma fotografia no Instagram onde se mostra a passear numa paisagem natural com o filho mais velho, Cristianinho, de nove anos.", escreveu na legenda.Depois de ter passado um período da quarentena com os três irmãos, Hugo, Katia e Elma, os sobrinhos e a mãe num prédio de sete andares do qual é proprietário no centro do Funchal, Ronaldo optou depois por mudar-se com Georgina Rodríguez e os quatro filhos para uma moradia na zona este da ilha para ter mais privacidade. É lá que tem passado os dias e onde se mostra a treinar em casa. Tal como a namorada, que tem feito furor pela excelente forma física que exibe na quarentena.