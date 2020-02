Cristiano Ronaldo mostra-se a treinar com a filha Alana Martina ao colo

Cristiano Ronaldo partilhou mais um momento em família que deixou os milhões de seguidores que o acompanham derretidos.Como muitas das vezes que são partilhados serões familiares, Alana Martina, a filha em comum do craque da Juventus com a namorada, Georgina Rodríguez, de apenas dois anos, é o centro das atenções num novo vídeo.Nas imagens, o internacional português mostra-se a treinar em cima de uma bola de pilates, com a pequena Alana em cima do colo, que se mostra divertida., escreveu CR7 na legenda da publicação.No registo, também aparecem os gémeos de Ronaldo, Eva e Mateo, da mesma idade.Além das crianças, Cristiano Ronaldo é ainda pai de Cristianinho, de nove anos.Como já é habitual, os seguidores não ficaram indiferentes ao momento e deixaram centenas de comentários enternecidos com a família de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.Recorde-se que, recentemente, Georgina Rodríguez, mãe de Alana, protagonizou um momento que está a dar que falar, na apresentação do festival de cinema em Sanremo, em Itália.