Cristiano Ronaldo mostra-se na piscina em isolamento de luxo

16 out 2020 • 13:41

Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer", escreveu, mostrando que está a rentabilizar o seu tempo em casa ao máximo.



Recorde-se que o craque está em casa com a namorada, Georgina Rodríguez, no entanto a ocupar espaços distintos. No condomínio de luxo onde mora, em Turim, o craque tem duas moradias de luxo interligadas, o que permite que possa manter-se próximo da família mas com a devida distância.

está em Turim a cumprir o período de isolamento na sua casa de luxo.Esta sexta-feira, o jogador partilhou uma nova fotografia, junto à piscina do spa, em que surge em excelente forma física e deixa uma mensagem de coragem.