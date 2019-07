Cristiano Ronaldo não fecha portas a mais filhos

01:30

André Filipe Oliveira

A viagem de Cristiano Ronaldo a Singapura ficou marcada por revelações surpreendentes por parte do internacional português, durante uma visita à Fundação Olímpica local."As crianças são o futuro, são a melhor coisa do Mundo. Agora tenho quatro, mas não fecho as portas [a ter mais filhos]… Nunca se sabe", começou por referir. Questionado se a namorada, Georgina Rodríguez, estaria à espera de bebé, o jogador da Juventus preferiu manter o suspense: "Talvez venha aí uma surpresa. Não sei... Vejamos o que o futuro trará."O capitão da seleção nacional, recorde-se, nunca escondeu a vontade de ter mais filhos. Enquanto isso, Georgina revela-se atenta à educação dos quatro filhos do namorado: Cristianinho, de nove anos, Eva e Mateo, de dois, e Alana, de um.Durante a viagem de trabalho de CR7 à Ásia, a espanhola regressou a Turim, Itália, e ficou com a responsabilidade total dos três bebés. Já Cristianinho viajou até à Madeira para desfrutar umas férias com a avó, Dolores, e a tia, Elma.