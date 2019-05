Cristiano Ronaldo: “Não posso ir para casa chorar”

"Como é possível que o Cristiano esteja triste ou desanimado se tem milhões?".A questão é lançada pelo próprio. Apesar de muitos o considerarem uma máquina, ele mostra-se de uma humanidade desarmante, em entrevista à revista ‘Icon’, do jornal ‘El País’.E prossegue: "Não acredito que achem que sou um robô mas sim que me vejam como uma pessoa que nunca pode ter um problema, nunca pode estar triste, nunca pode ter preocupações. Identificam não ter problemas, fazer sucesso, com ter dinheiro".Só que muitas questões têm abalado a vida do craque, dos problemas com o Fisco espanhol ao caso Mayorga."Não posso ir para casa chorar. Só não há solução para a morte", conclui.