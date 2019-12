Cristianinho já segue as pisadas do craque no mundo do futebol

Cristianinho com um troféu

13:16

Cristianinho, de nove anos, dá cartas no mundo do futebol e o pai não podia estar mais satisfeito. Depois de mais um feito do filho, Cristiano Ronaldo mostrou-se um pai babado no Instagram.Cristiano Ronaldo já fez questão de referir publicamente que não pressiona o filho para lhe seguir as pisadas, mas Cristianinho tem provado que também faz sucesso dentro das quatro linhas.