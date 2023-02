Cristiano Ronaldo: Os (novos) negócios que o português está a fazer no Médio Oriente

Cristiano Ronaldo, de 38 anos, sempre teve muitos cuidados com a alimentação. Tem uma dieta equilibrada e sabe que o descanso é fundamental para o seu rendimento. Mas nem isso é desculpa para desfrutar de uma boa refeição num restaurante com referência.O craque português não quis guardar só para si aquele que considera ser "o melhor restaurante italiano" e partilhou com os seus seguidores, através da sua página de Instagram. Mas, mais que um apreciador de sabores, há uma ligação que a revista 'Vidas' revelou.O restaurante italiano favorito de CR7 é o Totó Restaurant, que fica em Madrid, a capital espanhola e que pertence ao grupo Mabel Hospitality, que tem como sócios Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Enrique Inglesias, Manuel Campos Guallar e Abel Matutes Prats. Além das lojas CR7, geridas pela sua irmã Elma Aveiro, hotéis, uma linha de roupa interior e ginásios, foi em 2017, quando ainda jogava no Real Madrid, que Cristiano Ronaldo se tornou sócio do tenista Rafael Nadal e do cantor Enrique Iglesias com o grupo hoteleiro Tatel, dando assim continuidade aos negócios fora do futebol. A linha de restaurantes Tatel e Totó sempre foram uma preferência do jogador.Já em novembro de 2022, na altura do Mundial de Futebol 2022, CR7 levou a seleção nacional - para celebrar uma vitória no Qatar - a almoçar a um dos restaurantes que também pertence ao mesmo grupo. O Tatel de Doha foi o local escolhido, um restaurante especializado em comida tradicional espanhola, mas com um toque contemporâneo e inovador, que oferece aos seus clientes uma proposta gastronómica cuidadosamente selecionada.A cadeia de restaurantes Tatel já está espalhada um pouco pelos quatro cantos do mundo, contando com negócios em Madrid, Ibiza, Valência (Espanha), Beverly Hills (Estados Unidos), Doha (Qatar), Cidade do México, Riade (Arábia Saudita), Bahrain e Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). Mas CR7 e os seus sócios não vão ficar por aqui. Devido ao sucesso que estes espaços têm conseguido, vão abrir, ainda este ano, um novo Tatel e um novo Totó, no Dubai, Emirados Árabes Unidos.A Mabel Capital continua a acreditar na expansão deste tipo de negócios e tem feito uma aposta forte. Aliás, como relações-públicas deste grupo conta com Iñigo Onieva, namorado de Tamara Falcó, uma das socialites mais conhecidas no país de 'nuestros hermanos' e filha de Isabel Presley.A relação da Mabel Capital com CR7 não é apenas à base dos restaurantes de luxo por todo o Planeta. A Mabel Capital é também a empresa responsável pela produção da séria que a companheira, Georgina Rodríguez, protagoniza, mas neste caso, com a outra empresa do Grupo: a Mabel Media. A primeira temporada de 'Soy Georgina' saiu em 2022 e está disponível na plataforma digital Netflix. Apesar de o dia ainda não ter sido revelado, está confirmado que o reality show da modelo espanhola vai retornar ao serviço de streaming para a segunda temporada em março deste ano.A primeira temporada, que estreou em janeiro do ano passado, terminou coma mudança de Gerorgina e Ronaldo para Manchester, o que aocnteceu no verão de 2021. Entretanto, muita coisa mudou: foram pais, perderam um dos filhos gémeos, abandonaram Inglaterra, o craque português assinou pelo Al Nassr e, atualmente, vivem na Arábia Saudita.Cristiano Ronaldo não é apenas um jogador de futebol. O craque português tem uma grande paixão pelos seus negócios e investe o seu dinheiro em projetos nos quais acredita ter o sucesso que acumulou nos relvados. CR7 é um homem dos sete ofícios.