Cristiano Ronaldo parte para novo destino de férias com a família

Depois de ter passado uns dias de férias na Grécia, com (quase) toda a família, Cristiano Ronaldo partiu esta quarta-feira para um novo destino, onde vai continuar o seu período de descanso.O rumo desta viagem - que fez a bordo de um helicóptero, juntamente com Georgina Rodríguez e os quatro filhos - ainda não era, esta quarta-feira, até ao fecho da edição, conhecido, mas o jogador deverá instalar-se num novo resort de luxo, numa zona paradisíaca, com todas as mordomias a que está habituado.Ibiza poderá ser um dos destinos possíveis, no entanto, também é provável que Cristiano Ronaldo vá para a Croácia, onde um dos melhores amigos, Ricardo Regufe - que também esteve com ele na Grécia - está com a namorada, Cláudia.Ausente destas férias que começam agora ficou Dolores.A matriarca dos Aveiro esteve na Grécia com o filho e com os netos - onde a família comemorou o 9º aniversário de Cristianinho - mas agora já terá voltado para casa, na Madeira, juntamente com o companheiro, José Andrade.O irmão mais velho de CR7, Hugo, também marcou presença nestes dias de descanso, mas Katia e Elma não se juntaram à família.A primeira, que já está na reta final da gravidez, está no Brasil, e Elma tem estado em Ibiza, a promover a nova coleção da marca CR7.