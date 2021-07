Cristiano Ronaldo partilha férias com amigos

19:43

. Bastante restrito no que toca a amizades, o craque partilhou os momentos de tranquilidade com, que também relaxaram a bordo do iate de luxo.Tony Garcia Jimenez é personal trainer e amigo de longa data do casal. Já em 2019 tinham viajado juntos para o Dubai, onde se divertiram num passeio de motas de água. Edu Aguirre e Julia MM Salmean são um casal amigo de Gio, com quem CR7 tem intensificado a amizade ao longo dos últimos anos. Edu é jornalista num programa da televisão espanhola dedicado ao desporto, ‘El Chiringuito de Jugones’.Nas redes sociais, Ronaldo partilhou uma fotografia do grupo, em que é evidente o clima de diversão e descontração.Ronaldo e Georgina optaram por umas férias mais tranquilas em Espanha antes de o jogador retomar os seus compromissos profissionais. Entre mergulhos e banhos de sol, CR7 aproveitou os dias de descanso para se dedicar à família, que é o seu principal pilar.Enquanto o craque se manteve em Palma de Maiorca, a mãe, Dolores Aveiro, e as irmãs, Katia e Elma, estiveram reunidas em Porto Santo, na Madeira.