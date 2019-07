Cristiano Ronaldo passa dois dias de férias na Madeira Craque está na terra Natal para ver família e relaxar com os amigos.

Hugo Alves

Cristiano Ronaldo deu um saltinho à Madeira... e com ele levou Georgina Rodríguez e mais seis amigos. O craque foi recebido ontem à tarde pelo irmão, Hugo, na zona VIP do aeroporto da ilha, para onde viajou de jato privado. Cristiano explicou à comunicação social que os dois dias de visita "são para descansar".



"Para mim, é um orgulho vir ver a família", adiantou o jogador. Além de relaxar com os amigos, Ronaldo vai aproveitar estes dias para estar com a mãe, Dolores, e o filho mais velho, Cristianinho, que passou os últimos dias com a avó. A curta estadia servirá também para analisar os negócios no Funchal. CR7 terá ainda uma semana de férias antes de voltar aos treinos.



