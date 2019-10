Cristiano Ronaldo passa fim de semana rural em família

01:30

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez fizeram as malas e embarcaram numa aventura rural acompanhados por alguns dos amigos mais próximos.Em Piemonte, uma região em Itália, longe dos grandes centros urbanos, a família teve oportunidade de desfrutar de tempo ao ar livre, com uma caminhada em grupo, e de assistir a algumas das tarefas executadas pelos agricultores da região, como a tradicional apanha da trufa.Durante a viagem a bordo do avião privado, CR7 partilhou ainda um momento de diversão com o filho mais velho, Cristianinho.Nas redes sociais, pai e filho surgem a jogar um jogo de tabuleiro de basquetebol num ambiente de entusiasmo. Sempre competitivo, Ronaldo conseguiu derrotar o filho.