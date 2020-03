Cristiano Ronaldo põe toda a família a treinar durante a quarentena

A família Aveiro tem estado a cumprir a quarentena devido ao surto de coronavírus e tem permanecido em casa, no Funchal, na ilha da Madeira.Katia Aveiro partilhou um momento em família durante a tarde desta quinta-feira, dia 20 de março, onde mostra alguns membros da família dedicados à prática de exercício físico, acompanhados de Cristiano Ronaldo, que orienta o treino.No vídeo publicado através das rede sociais, surge o craque da Juventus acompanhado, escreveu Katia em tom de brincadeira, referindo-se a CR7.Recorde-se que Cristiano Ronaldo tem estado a desfrutar do tempo em família durante esta quarentena, na terrra natal, em casa com a namorada, Georgina Rodríguez, e os filhos: Cristianinho, os gémeos Mateo e Eva e a filha mais nova, Alana Martina. No entanto, apesar de apelarem às medidas de prevenção, a Georgina foi criticada por ser 'apanhada' às compras