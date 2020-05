Cristiano Ronaldo prepara filha Alana para a fortuna

Cristiano Ronaldo fez, recentemente, uma restruturação na sua empresa CR7 S.A. e, além do aumento de capital, decidiu introduzir novos sócios.A grande surpresa está no facto de ter nomeado a única filha biológica, em comum com Georgina Rodríguez, Alana Martina, de dois anos, sua parceria de negócios. Na sociedade entraram ainda três pessoas da total confiança de CR7: o irmão Hugo Aveiro e os dois melhores amigos e confidentes Miguel Paixão - que conheceu nas camadas jovens do Sporting - e Miguel Marques - presidente da LMcapital, dedicada à gestão de património.De fora desta alteração estratégica ficaram os restantes três filhos de Ronaldo: Cristianinho e os gémeos Eva e Mateo, bem como Georgina ou outros familiares do craque da Juventus.As restruturações na empresa mostram que CR7 começa a preparar os filhos, neste caso Alana Martina, para o futuro, e para gerirem a sua fortuna. Com esta mudança, Ronaldo aumentou o capital da empresa de 492 mil euros para os 500 mil. Com a alteração, o futebolista passa a deter 496 996 mil euros enquanto Alana Martina um simbólico euro.Recentemente, o craque também fez alterações no testamento de forma a incluir os três filhos mais novos e também a companheira, Georgina Rodríguez, com quem namora há cerca de quatro anos.