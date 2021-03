Cristiano Ronaldo prepara vida com a família em Portugal

Esses planos passam por se mudar para Portugal, juntamente com Georgina Rodríguez e os filhos.Os gerentes são Hugo Aveiro, seu irmão, e os dois melhores amigos, Miguel Lopes Marques e Miguel Paixão dos Santos.Cristiano Ronaldo também assinou, no dia 4 de fevereiro, a escritura do apartamento de luxo que adquiriu no 13.º piso do edifício Castilho, n.º 203, em Lisboa. Pelo imóvel, pagou mais de 7,59 milhões de euros.A escritura indica que CR7 comprou a casa em nome próprio e a pronto pagamento, através de duas transferências bancárias, com origens em bancos na Suíça e em Itália. O T3 tem 287 m2 e uso exclusivo do terraço com cobertura e piscina.Além disso, o futebolista também está a construir uma moradia de luxo na Quinta da Marinha, em Cascais.