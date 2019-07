Cristiano Ronaldo promove Madeira à distância

O descanso de Cristiano Ronaldo tem dado muito que falar. Do plano das férias milionárias parece ter ficado de fora uma escapadinha à terra natal - a Madeira. Apesar de não viajar até ao Funchal, o craque tem promovido de forma repetida o seu hotel de luxo no arquipélago."Funchal, o melhor lugar para ficar na melhor ilha da Europa - a Madeira", escreveu nas redes sociais, onde partilhou várias imagens da unidade hoteleira. A pernoita no Pestana CR7 Funchal supera os 150 euros.Ronaldo não viaja até à Madeira desde janeiro do ano passado e nem a presença da mãe, Dolores Aveiro, e da irmã Elma Aveiro parece motivar o regresso à terra que o viu nascer.Em vez disso, o craque prefere férias milionárias em destinos como Ibiza ou, mais recentemente, Grécia, onde esteve com toda a família e aproveitou a ocasião para festejar o nono aniversário do filho mais velho, Cristianinho.Após esta escapadinha, CR7 rumou ao calor do Sul de França, também ao lado de Georgina Rodríguez e dos quatro filhos. A bordo de um iate de luxo, o atleta abriu mão de mais de 200 mil euros por semana.As férias milionárias do craque foram também abaladas pelo caso Mayorga.Cristiano Ronaldo tinha planos para viajar até ao calor de Miami, nos Estados Unidos, mas as mudanças no processo em que é acusado de violação por Kathryn Mayorga acabaram por mudar todo o roteiro.Sabe-se, recentemente, que Cristiano já foi notificado pelos advogados da norte-americana.