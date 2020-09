Cristiano Ronaldo quebra regras em festa de noivado

01:30

Rute Lourenço

Cristiano Ronaldo partilhou, recentemente, um vídeo da sua festa de noivado com Georgina Rodríguez, na Costa de Caparica. Entre vários momentos românticos, houve um pormenor que chamou a atenção: o facto de CR7 e Georgina Rodríguez terem cumprimentado todos os convidados do jantar com beijinhos e abraços, gestos desaconselhados em tempos de pandemia de Covid-19.Os fãs não deixaram escapar o momento, com o craque a ser alvo de críticas e acusado de não dar um bom exemplo aos seguidores.O vídeo mostra também o cenário romântico criado para anunciar o noivado com Gio, com pétalas vermelhas no chão e artistas como Fernando Daniel ou C4 Pedro a cantarem temas para o casal apaixonado, perante mais de dez amigos, que aplaudiam o momento.As imagens mostram Cristiano Ronaldo num ambiente descontraído e feliz ao lado daquela que considera ser a mulher da sua vida. De fora dos festejos ficaram os familiares do jogador português.