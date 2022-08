Cristiano Ronaldo quer mais privacidade na mansão de Cascais

01:30

Para ter mais privacidade, Cristiano Ronaldo quer acabar com o Club House do Campo de Golfe dos Oitavos que se localiza junto à mansão que está a construir na Quinta da Marinha, em Cascais. O jornal ‘Nascer do Sol’ revela que o internacional português propôs ao empresário Miguel Champalimaud comprar o parque de estacionamento e o luxuoso clube.









Se o negócio se concretizar, além de ter a tão desejada privacidade, Cristiano Ronaldo vai passar a ter a estrada de acesso à moradia luxuosa (que já custou cerca de 20 milhões de euros) exclusivamente sua.

A mansão do jogador do Manchester United está a ser construída há dois anos e prevê-se que as obras ainda durem mais de um ano.

gio grava depoimento para a sua série



Georgina Rodríguez tem estado a gravar a nova temporada de ‘Soy Georgina’ para a plataforma de streaming Netflix. A modelo espanhola, de 28 anos, publicou uma fotografia nas redes sociais enquanto gravava alguns depoimentos que aparecem na série.