Cristiano Ronaldo recebe beijo escaldante de Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão a aproveitar ao máximo as férias a bordo do iate de luxo que o jogador português comprou recentemente, na Riviera Francesa. Esta terça-feira, dia 18 de agosto, a namorada do craque português declarou-se ao desportista e partilhou imagens românticas, nais qual surge a beijar o atleta.

"Sinto-me tão sortuda", escreveu na legenda da fotografia que partilhou ao lado do jogador da Juventus.

Já nos instastories (publicações instantâneas), a modelo partilhou um vídeo do casalinho a cantar ao som da música ‘Apaixonadinha’ de Marília Mendonça e Léo Santana.

Veja aqui o vídeo:

