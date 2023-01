Cristiano Ronaldo recebe relógio de 700 mil euros com mais de 338 diamantes

Cristiano Ronaldo foi presenteado com um exclusivo relógio da marca Jacob & Co, como forma de assinalar a sua mudança para a Arábia Saudita. Ter um é o sonho de qualquer amante e colecionador deste tipo de acessórios, já que se trata de uma peça única, feita especialmente para o craque, com mais de 338 diamantes.Tem um valor de 706 860 euros. O relógio de luxo verde, alusivo à cor dominante da bandeira deste país asiático, foi usado pelo português quando chegou à Arábia e na apresentação no Al Nassar. Mas só agora o valor foi conhecido. Há muito que CR7 assumiu a paixão por relógios caros. Na sua coleção conta com exemplares exclusivos com valores superiores a 2 milhões de euros.