Cristiano Ronaldo recebe troféu de jogador do século em noite de amor

Depois de ter passado o Natal no Dubai, Cristiano Ronaldo recebeu este domingo a prenda mais desejada e foi considerado o jogador do século, nos prémios Globe Soccer, que tiveram lugar no imponente Burj Khalifa, o edifício mais alto do Mundo. Acompanhado pela namorada, Georgina Rodríguez, e pelo filho mais velho, Cristianinho, CR7 mostrou que toda a família se vestiu a rigor para a ocasião. Enquanto Ronaldo usava um luxuoso relógio de diamantes, o filho e a espanhola deram nas vistas pelas gargantilhas que envergavam ao pescoço.Ao lado de Ronaldo, Gio deu que falar pelo look escolhido para brilhar na cerimónia. A companheira do jogador da Juventus escolheu um sensual vestido de lantejoulas vermelhas, da estilista Lia Stublla, natural do Kosovo. Para complementar o visual, usou uma clutch da Prada e uns sapatos de salto alto vermelhos da marca italiana Lesilla.Raspanete e gafeDurante a entrega de prémios, Ronaldo dirigiu algumas palavras aos presentes e referiu várias vezes o nome de Cristianinho, que assistia à gala ao lado de Georgina. "Ele tem potencial. É rápido, dribla bem. Mas isso não é nada, não chega. É preciso muito trabalho e dedicação. Digo-lhe às vezes que depois da passadeira deve mergulhar-se em água fria, para recuperar, e ele diz: 'Pai, mas está tão frio...'. É normal, tem dez anos." CR7 admite que se esforça também para que o filho siga uma alimentação regrada, nem sempre com sucesso. "Sou duro com ele, às vezes, porque bebe refrigerantes. Eu fico furioso, discuto com ele, assim como quando come batatas fritas", disse, enquanto o filho sorria. O craque cometeu ainda uma gafe que não passou despercebida e, no discurso, agradeceu aos seus "três filhos", quando na verdade tem quatro.Enquanto Cristiano Ronaldo se preparava para a gala de domingo no Dubai, a mãe e as irmãs do jogador viviam momentos de aflição na Madeira, com o desaparecimento do gato Lucas, que tinha sido oferecido a Cristianinho no 6º aniversário do filho de CR7. Nas redes sociais, a mãe do jogador da Juventus lançou um alerta desesperado. "O nosso Lucas desapareceu... Ele tem problemas renais e precisa de medição diária. Se alguém o encontrar basta enviar mensagem em privado que nós iremos buscar onde for", escreveu, enquanto toda a família replicava os alertas.Horas depois, para alívio do clã, o gato acabou por reaparecer. "O Lucas apareceu como por magia... Desde ontem de noite que não o víamos em casa, ele não se ausenta nunca. Procurámos em todos os cantos, andámos no meio das fazendas, poços, estradas e depois de mais uma manhã inteira a procurar ele aparece."