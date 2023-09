Cristiano Ronaldo recebido como um verdadeiro rei em Teerão

01:30

Cristiano Ronaldo rumou na segunda-feira até Teerão, no Irão, ao serviço do clube Al-Nassr para jogar esta terça-feira contra o Persepolis FC, relativo à fase de grupos da Liga dos Campeões asiática, onde se estreia pela primeira vez no Grupo E.









A euforia dos adeptos à chegada do internacional português foi evidente, como é percetível no vídeo que o clube da Arábia Saudita publicou nas redes sociais, onde se veem centenas de adeptos que seguiram o autocarro onde estava o futebolista, enquanto gritavam o nome do português e imitavam os festejos de CR7, desde o aeroporto até ao hotel onde a equipa vai ficar instalada na capital iraniana.

Já no hotel, Cristiano Ronaldo foi muito bem recebido. O companheiro de Georgina Rodríguez foi até presenteado com um carpete persa feita à mão.