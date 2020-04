Cristiano Ronaldo recusa voltar a Itália devido ao coronavírus

Cristiano Ronaldo

Foto: Instagram

01:30

Duarte Faria

Cristiano Ronaldo está bem na Madeira e não pretende regressar a Itália, pelo menos para já. A notícia é avançada pela imprensa italiana, que revela ainda que numa das últimas comunicações entre os responsáveis da Juventus e CR7, este apontou o exemplo do colega argentino Paulo Dybala, que continua a testar positivo à Covid-19, como motivo para recusar, para já, regressar a Turim e aos treinos da ‘Juve’ assim que sejam retomados - ainda não há uma data para que tal aconteça. Dybala foi diagnosticado com a doença a 21 de março.

Esta sexta, os responsáveis da liga italiana mostraram-se totalmente disponíveis para acatar as recomendações das autoridades de saúde de forma a retomar a competição mas admitem também acatar uma decisão do governo no sentido de dar a época por finalizada. Nesse caso, Ronaldo poderá não regressar a Itália antes do arranque da próxima temporada.

CR7 está na Madeira, com a namorada, Georgina Rodríguez, e os filhos, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana, desde 9 de março, dia seguinte a ter participado no último jogo da Juventus, contra o Inter Milão.