Cristiano Ronaldo reserva 17 quartos num hotel luxuoso em Riade para amigos e seguranças Até se mudarem para uma morada definitiva, CR7, Georgina e os filhos ficam instalados na Kingdom Suite, cujo preço nem sequer está disponível no site do hotel.

Hotel Four Seasons em Riade

Foto: Facebook

01:30

Sónia Dias

Cristiano Ronaldo e a família mudaram-se para a Arábia Saudita na semana passada e encontram-se instalados no luxuoso hotel Four Seasons, na Torre Kingdom Centre, em Riade, onde, segundo o ‘Daily Mail’, o jogador mandou reservar 17 quartos para acomodar a comitiva, que inclui amigos e seguranças. Até se mudarem para uma morada definitiva, daqui a um mês, CR7, Georgina e os filhos ficarão instalados na Kingdom Suite, que ocupa 365 m2 distribuídos por dois pisos e cujo preço nem sequer está disponível no site do hotel. Contudo, de acordo com o jornal britânico, a conta irá rondar os 280 mil euros.



Gio abre as portas de 'casa'

A namorada de Cristiano Ronaldo tem partilhado nas redes sociais como têm sido os primeiros dias em Riade. Georgina Rodríguez abriu as portas da suite onde está instalada e mostrou momentos de diversão com os filhos.

