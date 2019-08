Neste momento, Dolores Aveiro seria a responsável por todo o património do jogador caso este morresse prematuramente.

Cristiano Ronaldo ter-se-á reunido com os advogados no hotel Pestana CR7 em Lisboa para discutir a alteração do testamento, avança o jornal ABC.

Segundo uma fonte próxima do jogador citada pelo diário espanhol, Georgina Rodríguez foi agora incluída entre os herdeiros.





No entanto, é Dolores Aveiro a pessoa responsável por todo o património do filho caso o jogador sofresse uma morte prematura.O património de Cristiano está avaliado em 300 milhões de euros.