Cristiano Ronaldo revela: "Daqui a uns anos quero viver em Portugal"

Feliz com a vida em Itália, Cristiano Ronaldo admite, no entanto, que tem saudades de Portugal e que, dentro de alguns anos, se imagina a regressar ao País para viver. "É um país onde eu quero viver, daqui a uns anos.Não tenho dúvidas de que vamos querer viver em Portugal", confidenciou em entrevista à TVI, em que esclareceu ainda os rumores de que pode estar prestes a ser pai novamente.CR7 é perentório e garante que o quinto filho vai ter de esperar. "Mais filhos? Por agora não. Vamos fazer uma pausa para desfrutar deste momento."Durante a entrevista, CR7 elogiou ainda o papel da companheira, Georgina Rodríguez, durante todo o caso Mayorga."Foi o pilar mais importante. A Gio, a minha própria família, a minha mãe e irmãos. Mas ela lidava comigo todos os dias. Em casa, bastava dormir com ela para que eu dormisse bem", revelou o jogador, confidenciando ainda que, ao longo deste processo, nunca perdeu o sono e esteve sempre de consciência tranquila. "Quase nada me tira o sono porque eu sei o que sou."