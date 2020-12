Cristiano Ronaldo revela lado mais emotivo: "Quem disse que os homens não choram?"

"Acho que é bom ter emoções e não as escondo de ninguém", foi desta forma que Cristiano Ronaldo começou por abrir o coração, sobre alguns aspetos mais intimistas da sua vida. O internacional português, de 35 anos, participou recentemente numa série de documentários da DAZN, 'Mundos Paralelos', ao lado do pugilista Gennady Golovkin, a quem deu uma entrevista.





À conversa com o lutador profissional, e depois de destacar algumas semelhanças entre o futebol e o boxe, o craque da Juventus revelou que prefere ver combates de boxe na televisão do que jogos de futebol, assumindo de seguida uma faceta mais emotiva. "Quem disse que os homens não choram? Todos temos sentimentos e emoções e temos que expressá-los."





Cristiano Ronaldo não se deixa intimidar pela idade, e confessa que isso não será um impedimento para deixar de jogar futebol.





"Aos 33 anos, começas a pensar que vais pela encosta abaixo. Eu quero continuar no futebol. As pessoas vão olhar para mim e dizer 'o Cristiano é um jogador incrível, mas agora é lento'. Eu não quero isso", disse.





A carregar o vídeo ...

O craque português abriu o coração.

E explicou: "Podes cuidar muito do teu corpo, mas o problema não é esse.Isso é o mais complicado. No desporto podes ganhar maturidade! Olha o Federer no ténis, tem 37 ou 38 anos e continua lá em cima. No boxe há muitos atletas assim".