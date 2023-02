Cristiano Ronaldo revela o seu romantismo no Dia dos Namorados

01:30

Cristiano Ronaldo não se poupou a esforços para agradar à sua amada, Georgina Rodríguez, no Dia dos Namorados. Primeiro foi a romântica mensagem que lhe dedicou, nas redes sociais, e depois um jantar romântico com o seu prato favorito: sushi.A modelo espanhola mostrou a mesa romântica, decorada com pétalas de rosa. A fraca iluminação deixa adivinhar que o jantar tenha decorrido à luz das velas. "Com o meu marido", pode ler-se na legenda do ‘story’ partilhado por Gio, de 29 anos, no Instagram. Nesse mesmo dia, o craque de 38 anos já tinha dedicado uma mensagem especial à companheira. "Feliz Dia dos Namo- rados, meu amor! Que sorte ter-te na minha vida!", escreveu numa mensagem que re- cebeu logo milhares de ‘gostos’ e comoveu meio mundo.Ronaldo e Georgina vivem atualmente na Arábia Saudi- ta, e até já mudaram de casa. Todavia, não se sabe se o jantar decorreu em Riade ou se o avião privado do jogador português os levou para qualquer outro recanto do Mundo.