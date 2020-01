Cristiano Ronaldo revela-se mais próximo de Lisboa

Vive atualmente em Turim, mas já faz de Lisboa a sua segunda casa. Desde que comprou o apartamento mais caro da capital, na Avenida da Liberdade, Cristiano Ronaldo estreitou também os laços que o unem à cidade e as suas viagens a Portugal passaram a ser mais frequentes.Na última segunda-feira, o avançado da Juventus foi surpreendido na zona das chegadas do Aeroporto de Lisboa , juntamente com a namorada Georgina Rodríguez. Curioso é o facto de o regresso de CR7 a Portugal ter acontecido umas horas depois de ter marcado três golos num jogo contra o Cagliari a contar para a Série A italiana.Recorde-se que ainda recentemente Ronaldo voltou a ser notícia pelo facto de ter comprado o apartamento mais caro de Lisboa, no valor de 7,2 milhões de euros, uma penthouse de luxo, situada na zona da Avenida da Liberdade. O imóvel terá sido comprado em julho, mas na altura a identidade do comprador foi mantida em sigilo.O apartamento divide-se em três suites, sala de estar e jantar, com 58 m2, cozinha, lavandaria e um sistema de domótica da última geração. Conta com jacuzzi, duas piscinas (uma delas interior), spa, sauna, ginásio, sala de cinema e segurança 24 horas por dia.Ronaldo, que é um dos desportistas mais bem pagos do Mundo com uma fortuna avaliada em 439 milhões de euros, tem investido muito do seu dinheiro no setor imobiliário. Só em Lisboa, por exemplo, soma mais um apartamento também na Av. da Liberdade, outro no Parque das Nações e tem ainda o hotel CR7 Pestana, na baixa.Depois de terem aterrado em Portugal, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez jantariam mais tarde no restaurante JNcQUOI ASIA, espaço dedicado em especial à comida asiática e oriental, situado precisamente na Avenida da Liberdade. Cristiano Ronaldo parece ter assim mais um local de eleição gastronómico na capital, ele que há muito é, por exemplo, cliente regular do Solar dos Presuntos na rua das Portas de Santo Antão. Em Lisboa é também cliente do SUD Lisboa, na Av. Brasília, e do Bistro 100 Maneiras, situada no largo da Trindade.